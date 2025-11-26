ファミリーマートは2026年のおせちの発表会を開催。昨年に引き続き「欲望」「贅沢」をテーマにしたおせちを発表した。早割は終了したものの、ファミリーマートならまだおせちの予約が可能で、配送も店舗受け取りも選ぶことができる。まだ決めていない人はチェックしてみてほしい。○「お正月は贅沢したい」ニーズを反映発表会に登壇した同社商品本部デリカ食品部惣菜・サラダグループの掛谷守如氏は、今年のおせちの傾向について、