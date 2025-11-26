静岡県内企業の2025年の冬のボーナス予想が発表され、1人あたりの支給額は前の年に比べ2，1%増える見通しとなりました。 【動画】県内企業冬ボーナス 1人あたり39万6700円、前年比2.1%増の見通し＝静岡経済研究所 静岡経済研究所によりますと、2025年の冬のボーナス予想は1人あたり39万6700円で、前の年に比べて2.1%増加する見通しだということです。 企業の規模別にみると、従業員30人以上では前年比4.0%プ