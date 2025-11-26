ツインエンジンは、2025年12月3日(水)より、マンガ作品10本(連載5作品・読み切り5作品)を各種電子書籍ストアにて順次配信。配信に先立ち、各作品の試し読みページを公開した。同社はこれまで、アニメ制作の基盤となるIPの企画・開発に注力し、自社発のコンテンツ創出を目指してきたが、今回の配信は、来夏に予定されている新たなマンガ事業の本格始動に向けた第一弾となる。マンガ企画の立ち上げからアニメ化まで一気通貫で手掛け