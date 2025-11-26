電通デジタル、電通、電通ダイレクトは11月25日、企業のオウンドチャネルにおいて魅力的な動画コンテンツを企画・制作・アーカイブし、AIを活用して、偶然目にした情報による“偶発購買”を意図的に創出するソリューション「偶発購買アーカイブコマース」の提供を開始した。○「偶発購買」とは生活者による購買行動は、計画的に調べて買う“計画購買”に加え、SNSや動画、店頭などで偶然目にした情報をきっかけとした“偶発購買”