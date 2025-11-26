西武の高卒ルーキー・斎藤大翔内野手（18）が26日、埼玉県所沢市の球団事務所でプロ初の契約更改交渉に臨み、現状維持の来季年俸1000万円でサインした。金沢（石川）から24年ドラフト1位で入団。今季は9月28日のソフトバンク戦で1軍デビュー。初回の初打席で左翼ポール際に特大のファウルを放ってスタンドを沸かせた。10月2日のオリックス戦ではプロ初安打をマークした。「最後に1軍でヒットも打てて、先輩とも仲良くなれ