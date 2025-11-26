公用車のテレビ受信機能付きカーナビなどのNHK受信料未払いが全国の自治体で相次いでいる問題を受け、岐阜県の江崎禎英知事は26日、東京都千代田区でNHKの責任者との面談に臨んだ。面談後、取材に応じた江崎氏は「受信規約の分かりづらさの解消を求めたい」と述べたと説明。NHK側は「検討したい」と回答したという。