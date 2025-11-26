松竹株式会社は25日、京都・南座で12月1日から公演予定の「松竹創業百三十周年京の年中行事當る午歳吉例顔見世興行東西合同大歌舞伎」において、片岡亀蔵さんの逝去に伴う配役変更を発表しました。【写真を見る】【 松竹・南座 】片岡亀蔵さんの逝去に伴う配役変更を発表坂東彦三郎さん・尾上菊市郎さんが代役公式HPでは、「片岡亀蔵 逝去に伴う南座『吉例顔見世興行』配役変更のお知らせ」と題し、「片岡亀蔵 逝去の