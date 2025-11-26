叡山電鉄株式会社は、新型展望列車「舞」を12月1日（月）から運行開始する。京都洛北の四季折々の風景を着物の文様で表現した車両で、運行初日には出町柳駅で出発式を開催する。 「舞」は着物をまとって旅をするような、特別な時間の提供をコンセプトに開発された車両。デザインには京都洛北にゆかりのある四季の風景を、伝統的な着物の文様をモチーフに現代風にアレンジして採り入れたという。 主な運行区間は鞍馬