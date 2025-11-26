女優の平愛梨（40）が、25日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。夫のサッカー日本代表長友佑都（39＝FC東京）の試合を見て、アドバイスしていることを明かした。今回は「有名人の妻大集合SP！」。有名人の妻たちが夫の素顔を暴露した。長友とは家庭でもサッカーの話しをするという。「試合を見て、『どうだった？』って聞かれるんで。思ったことをなんでも言います」と話した。MCの明石家さんま（70