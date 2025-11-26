【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの葵 ゆうた「ポラリスになりたい」をフルサイズで配信開始した。普段の2winkの活動とは違ったゆったりとした大人っぽい雰囲気の楽曲と、ゆうたが魅せるちょっぴりわがままな歌詞に乞うご期待！●配信情報 あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-葵 ゆうた