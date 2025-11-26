1975Ç¯8·î25Æü¤ÎÁ´ÊÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡ÊBruce Springsteen¡Ë¤Î¶â»úÅã¡ØÌÀÆü¤Ê¤­Ë½Áö¡ÊBorn To Run¡Ë¡Ù¤Î50¼þÇ¯µ­Ç°È×¤¬¡¢ÆüËÜÆÈ¼«´ë²è¤È¤·¤Æ2025Ç¯12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£À¤³¦½é¤ÎSACD¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡ÉBorn To Run Tour¡É¤è¤ê¡¢1975Ç¯12·î12Æü¤ËNY½£¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÂç³ØC.W.¥Ý¥¹¥È¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ë¡¦¥é¥¤¥ô¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤