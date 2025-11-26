【動画】富永啓生をホーバスHCが評価｜https://youtu.be/MPxrULUwprw いよいよW杯出場をかけた戦いが始まる、バスケットボール男子日本代表。 アジア地区予選Window1は台湾とホーム・アウェーで1戦ずつ行われる。 今回招集されたのは20名。 アジアカップでの海外の大学に通う若手を中心としたメンバーから、今回は経験のあるPGを中心にBリーグの選手のみでの構成となった。 中でも注目は