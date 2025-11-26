西武の２４年ドラフト１位・斎藤大翔内野手が２６日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の１０００万円（金額は推定）でサインした。１年目の今季はシーズン終盤の４試合に出場。１０月２日のオリックス戦でプロ初安打を記録したが「順位が決まってから１軍に呼ばれたと思っているので」と満足はしていない。秋季練習では同じ遊撃手の源田と組んでノックを受け、捕球の際の足の運び方を学んだ。「吸収す