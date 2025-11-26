日本ハムの福島蓮投手が２６日、エスコン内で契約更改。増額提示でサインした。今季は７月から９月にかけ８試合に先発し、５勝０敗、防御率２・２５をマーク。ＣＳ最終Ｓでも８回途中２失点と好投したが、負け投手となった。来季へ向けては１年間戦力になることを目指し、目標に掲げたのは規定投球回。「何とかリーグ優勝、日本一に貢献できるような選手になっていきたい」と意気込んだ。背番号も「９４」から「４５」に変更