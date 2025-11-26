オリックスは２６日、育成の陳睦衡投手と来季の契約について合意に至ったと発表した。単年契約とみられる。台湾出身の右腕は１年目の今季、ウエスタン・リーグで５試合に登板し、１勝０敗、防御率１・１７を記録。「１年目の日本のプロ野球では、多くのことを学びました。シーズンオフでも日々野球に向き合い、トレーニングに励んでいきます。来年、１年でも早く支配下登録を勝ち取れるように頑張ります」と宣言した。