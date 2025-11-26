◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２６日、美浦トレセン１１月３０日に東京競馬場で行われるジャパンＣ出走予定馬の共同会見が美浦トレセンで開かれ、マスカレードボールを管理する手塚貴久調教師がメディアの質問に対応した。天皇賞秋で古馬を撃破した３歳馬に「前走より舞台設定がいいとは言えない」など感触を伝えた。