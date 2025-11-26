ワードで墨消ししても、内部データは実は消えておらず、書き出したPDFから読み出せる。このトラブルの対策は？（筆者撮影）【写真で見る】アドビのDocument Cloudプリンシパルプロダクトマーケティングマネージャーである立川太郎氏「PDFから個人情報漏洩」や「謝罪文書のPDFから、代理人が書いたことがバレて炎上」……というような事件が頻繁に起こっている。これはPDFに問題があるわけではなく、PDFに対する理解が足りないから