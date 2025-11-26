オリックスは２６日、アンダーソン・エスピノーザ投手、アンドレス・マチャド投手と来季の契約について合意に至ったと発表した。ともに単年契約とみられる。先発のエスピノーザは今季、ローテの一角として２３試合に登板し、５勝８敗、防御率２・９８。クオリティー・スタート（ＱＳ＝６回以上、自責３以下）を１３度マークするなど、年間を通して投手陣を支えた。守護神のマチャドは、チームトップの５８試合に登板し、３勝