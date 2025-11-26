5月の京王杯スプリングCをレコードで制するなど、重賞5勝を挙げたトウシンマカオ（牡6＝高柳瑞）が現役を引退、北海道新ひだか町のアロースタッドで種牡馬入りすることが分かった。通算26戦8勝。マイルCS11着がラストランとなった。高柳瑞師は「よくやってくれたと思います」と愛馬をねぎらった。今週、美浦トレセンを出発する予定となっている。