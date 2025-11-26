千葉県警本部住宅の給湯器に不具合があるなどとうそを言う「点検商法」で、不要な契約を結ばせて工事代金をだまし取ったなどとして、千葉県警は26日までに、特定商取引法違反や詐欺の疑いで、千葉市の会社役員の20代男ら5人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。5人は昨年10月〜今年2月、千葉、茨城、埼玉各県と東京都の住宅を訪問して不要な工事契約を80件以上結んでおり、被害総額は1千万円超とみられる。捜査関係者