【女子旅プレス＝2025/11/26】韓国のボーイズグループ・SEVENTEEN（セブンティーン）公式キャラクター・MINITEENのカフェ「MINITEEN CAFE」が、2025年12月18日（木）より東京、愛知にて、12月25日（木）より大阪にて、期間限定でオープンする。【写真】日本初上陸ピザ屋「Pizza 4P's」麻布台ヒルズに誕生◆「MINITEEN CAFE」3都市で開催MINITEENは、SEVENTEENメンバーが直接デザインに参加した全13キャラクターで構成されるオリジ