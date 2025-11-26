お笑いコンビ、ハライチの岩井勇気（39）と澤部佑（39）が25日放送のテレビ朝日系「テレビ千鳥」（火曜午後11時45分）に出演。事務所の大先輩をイジる企画に抗議した。番組の企画は「色んなタイムショックを見るんじゃ!!」で、ワタナベエンターテインメントの大先輩、中山秀征をゲストに迎え、同局系クイズ番組「クイズタイムショック」の決めポーズを見るというもの。澤部はスタジオに登場すると、「カメラ全部止めてください。許