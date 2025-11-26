過失運転致傷の疑いで長岡市に住む会社員の男（45）が25日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は25日午後4時43分頃、長岡市春日の十字路交差点で乗用車を運転中、横断歩道を歩いていた90代女性と衝突し、女性は病院に搬送されました。女性は搬送時、意識があり会話が可能だったということです。目撃者が通報して、男は現行犯逮捕され、調べに対し容疑を認めています。現場は信号のない交差点で、警察が原因を調べ