【kindle版半額クーポン配付】 実施中 【拡大画像へ】 Amazonのkindleストアでゆうきまさみ氏の「機動警察パトレイバー」全巻が約半額になるクーポンが配付されている。 注文画面の「注文を確定する」ボタンの上にある「クーポン」というチェックボックスにチェックを入れてクーポンを適用すると、48％オフになる。 22冊全巻を一括購入すると、12,82