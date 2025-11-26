既婚の男性幹部職員と10回以上ラブホテルに通っていたとの報道が波紋を広げた群馬県前橋市の小川晶市長が2025年11月25日、Xで退職願を提出したことを報告、思いをつづった。「掲げた公約を実現することが私に課せられた責任」小川氏をめぐっては、NEWSポストセブンが9月24日配信の記事で、既婚の男性部下と複数回ラブホテルを訪れていたと報じた。記事では、男性との待ち合わせ場所近くまで公用車で移動した、記録的な大雨の日にも