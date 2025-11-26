※この記事は2025年8月6日に公開した記事を再編集した内容です。 ドジャースの大谷翔平は、8月6日のカージナルス戦に1番・指名打者で先発出場した。 1回裏の第1打席は、4球目を打ってライトへツーベースヒットを放った。そして、続く2番 ムーキー・ベッツのショートゴロの間に3塁に進んだ大谷は、3番 フレディ・フリーマンの犠牲フライで生還。さらに4番 マックス・マンシ}