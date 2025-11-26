【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Man初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』が、大阪と東京で凱旋開催されることが決定した。 ■ソウル、台北、バンコクと巡ってきたポップアップイベントがついに日本凱旋 2025年夏にソウルからスタートし、台北、バンコクと巡ってきた本ポップアップイベント。イベントのテーマでもあるSnow Manの「真っ白い世界」に、真冬の日本で飛び込むことができる。