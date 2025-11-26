タレント・丸山桂里奈（42）が26日に都内で、ハイアール 冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会・事前体験に出席。食事事情について明かした。2020年9月、元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。23年2月に第1子となる女児が誕生した。夫が60代を迎え、料理では「もうおじいちゃんなので、子供が2歳9カ月なんですけど、同じご飯を作って、とにかく喉につまって死なないように、とにかく一生懸命やっている」という。