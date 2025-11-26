今年1月から10月までの、中国企業が「一帯一路」共同建設国で投下した金融を除く非金融類直接投資額は前年同期比22．3％増の2341億5000万元（約5兆1667億円）に達しました。 工事請負の面では、中国企業が「一帯一路」共同建設国で新たに調印した請負工事の契約額は前年同期比24．4％増の1兆3338億1000万元（約29兆4318億円）で、売上高は同9．4％増の8042億4000万元（約17兆7463億円）となっています。（提供/CRI）