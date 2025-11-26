昨日25日(火)午後6時1分頃、熊本県阿蘇地方を震源とするマグニチュード5.8の地震が発生し、熊本県で最大震度5強を観測。その後は同地方で、今日26日(水)の正午までに震度1以上の地震が29回発生。今後1週間程度は、最大震度5強程度の地震に注意が必要です。この先1週間程度は同程度の地震に注意が必要昨日25日(火)午後6時1分頃、熊本県阿蘇地方を震源とするマグニチュード5.8の地震が発生し、熊本県で最大震度5強を観測しました。そ