【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月20日にNHK総合で放送され、話題を呼んだ『The Covers ザ・ビートルズ ナイト!』。この番組のプレミアム版が、NHKBS・BSP4Kにて、12月に2週連続で放送になることが決定した。 ■岡村和義（岡村靖幸×斉藤和義）、スターダスト☆レビュー、GLIM SPANKY、齋藤飛鳥が登場 BSのプレミアム版は、ゲストによる全編未公開トークに加え、ビートルズを軸に新規