プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンＤ」が26日に開催され、ファームの各賞が表彰された。2025年度ウエスタン・リーグ記録表彰とスポンサー表彰、優秀選手賞の一覧は以下の通り。◆ 表彰一覧＜ウエスタン記録表彰＞▼ 最優秀防御率投手賞板東湧梧（ソフトバンク）防御率2.48▼ 最多勝利投手賞佐藤一磨（オリックス）勝利 10▼ 最多セーブ投手賞岡留英貴（阪神）セーブ 12▼ 勝率第一位