阪神・畠世周投手（３１）が２６日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨んだ。「サインしてきました！」と元気に会見をスタート。金額を聞かれると、「逆にどう思います？」と逆質問し、「現状維持です！」と、２０００万円でサインした。（金額は推定）昨年の現役ドラフトで巨人から加入。右中指のコンディション不良で出遅れたが、９月３日・中日戦（バンテリン）で虎デビューを飾ると、１２試合連続無失点でシーズン終