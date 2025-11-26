ロシアのプーチン大統領（左）とウクライナのゼレンスキー大統領/Getty Images（CNN）米国が提示したロシアとウクライナの「和平案」をめぐり、米政権が今週、楽観的な発言を続けているのは意図的なものであることがわかった。情報筋が明らかにした。高官が和平案について公に発言することで、和平交渉に関与するようロシア政府とウクライナ政府に最大限の圧力をかけるのが狙いだという。情報筋によれば、トランプ米政権は、ウクラ