アメリカのトランプ大統領は25日、前日に行った高市首相との電話会談について、「素晴らしい会話だった」と述べました。また、日本と中国を念頭に、「あの（東アジア）地域はうまくいっていると思う」との認識を示しました。トランプ大統領は、ワシントンから静養先のフロリダ州に向かう専用機「エアフォースワン」の中で記者団の取材に応じました。高市首相との電話会談について問われ、「素晴らしい話し合いだった。高市首相とは