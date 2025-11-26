Googleは2025年11月、AIエージェント主導のコーディングツール「Google Antigravity」を発表しました。新たに、AIシステムのリスクを評価・監視するセキュリティ企業のPromptArmorが、Google Antigravityを介してユーザーデータを盗み出す攻撃手法が見つかったと報告しています。Google Antigravity Exfiltrates Datahttps://www.promptarmor.com/resources/google-antigravity-exfiltrates-dataGoogle Antigravityは「信頼」「自