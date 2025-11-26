元AKB48でタレントの板野友美（34）が26日、都内で行われたハイアール冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会・事前体験会に登場した。プロ野球ヤクルトの高橋奎二投手（28）を夫に持ち、作り置きをたくさん用意するなど自炊に力を入れている。自宅の冷凍庫の容量が少ないことから「冷凍庫を買い足した」という。板野は「日本の冷凍庫は小さいので、もっと広くなったらいいなとずっと思ってた。ふるさと納税でたくさんお肉も