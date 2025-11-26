タレント加藤綾菜（37）が、25日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。夫の加藤茶（82）との生活を話した。今回は「有名人の妻大集合SP！」。有名人の妻たちが夫の素顔を暴露した。綾菜は「いつも優しいけど、温度の体感の差が」と話した。「82歳で小柄で細いし、骨と皮だし」と言い「今の時期、めちゃくちゃ暑いんですよ。リビングとか、カトちゃんの部屋が。体感で30度以上はあって」。そして100円均