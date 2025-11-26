¡ÖÂÇÎ¨¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é3³ä¤ÏÀäÂÐ¤ËÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×DeNA¤ÎÀÐ¾åÂÙµ±ÆâÌî¼ê¤¬26Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢550Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤ÎÇ¯Êð1500Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÇ»¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ÏÍ··â¤ÎÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤ß¡¢73»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.241¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢16ÂÇÅÀ¡£¡ÖÁ°È¾Àï¤ÏÅÓÃæ¤«¤é