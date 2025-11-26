日本舞踊尾上流が、2026年1月30日(金)と31日(土)の2日間、東京・新橋演舞場にて「尾上会」を主催します。尾上流四代家元・三代目尾上菊之丞の襲名15周年という節目の年に、流儀一門や豪華ゲストが集結する特別な舞踊会です。 日本舞踊尾上流「尾上会」 開催日：2026年1月30日(金)、31日(土)会場：東京・新橋演舞場公演回数：全3公演 (30日 15:00／31日 10:45・16:00)チケット先行販売：2025年12月1日(月)より (菊