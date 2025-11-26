元AKB48でタレントの板野友美（34）、元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）が26日、都内で行われたハイアール 冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会に登壇した。【写真】大きな冷凍庫の中身を公開した板野友美板野は夫がプロ野球の東京ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手（28）、丸山は夫がサッカー解説者・タレントの本並健治（61）ということで、自宅での食生活について言及。自宅の冷凍庫の中身を発表す