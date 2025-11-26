日本ハムの柳川大晟投手が２６日、エスコン内で契約を更改。アップ提示にサインした。今季は夏場に抑えに定着するなど、３７試合に登板し２勝１敗１１セーブ、７ホールド、防御率１・０２をマーク。２２試合連続無失点を記録し、６〜８月は無失点と抜群の安定感を見せた。ただ、９月に腰痛で離脱し、ＣＳには登板できず。「しっかりトレーニングはできたけど、リカバリーに時間を割けなかった。こうやったらやれるだろうなと