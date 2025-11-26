日本ビズアップが提供するクラウド型会計システム「クラウド発展会計」に、SPPSの記帳支援クラウドサービス「exaflow(エクサフロー)」との連携機能が搭載されました。マスタデータや仕訳データ、さらに帳票画像データの自動連携により、記帳業務の大幅な効率化を実現します。 日本ビズアップ「クラウド発展会計」×SPPS「exaflow」連携 今回の連携により、クラウド発展会計からexaflowへ各種マスタデータを自動連