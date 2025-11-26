俳優の長濱ねるが、26日までに雑誌『ar』のインスタグラムに登場。キュートなメガネ姿を披露した。【写真】かわいすぎる！長濱ねる、キュートなメガネ姿を披露インスタでは、動画とともに「12月12日発売ar1月号表紙はなんと、初カバーガール・長濱ねるさん。本日はシューティング風景をお届け。こんなに可愛いメガネ姿、見たことない…誌面では、もっともっと色んなねるさんが見られます。ねる的ベスコス初公開、読者から