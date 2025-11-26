文化財活用センター〈ぶんかつ〉が、新たな文化財複製の貸出コンテンツ「ふしぎなヘビ」の提供を開始しました。東京国立博物館が所蔵する「自在蛇置物」の複製品が電動で動く展示台を含む、文理融合型の展示キットです。 文化財活用センター「ふしぎなヘビ」展示キット キット使用料：1週間まで 120,000円 / 1か月まで 220,000円 ほか※教育機関など公共性が高い利用については減免・免除対象あり輸送・保険料：利