◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）今年のプロ野球の表彰選手を表彰するＮＰＢアワードが２６日に行われた。ファームの選手を表彰する第一部のスポンサー表彰では、巨人の園田純規投手が報知新聞社選定殊勲賞を受賞。報知新聞社の清水豊・編集局次長兼運動第一部長から壇上で記念品が贈られた。福工大城東から育成選手として入団して２年