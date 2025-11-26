元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）、元AKB48でタレントの板野友美（34）が26日、都内で行われたハイアール 冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会に登壇した。【全身ショット】ダイエットを決意！15キロ増を告白した丸山桂里奈丸山は夫がサッカー解説者・タレントの本並健治（61）、板野は夫がプロ野球の東京ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手（28）ということで、自宅での食生活についての話題に。丸