ハイセンスジャパンより、シンプルで使い勝手の良い冷凍冷蔵庫「HR-GC360KW/HR-GC360KB」が登場します。2025年12月上旬より発売される、自動製氷機能や食材に合わせた温度設定が可能なチルド室を搭載したモデルです。 ハイセンス「冷凍冷蔵庫 HR-GC360KW/HR-GC360KB」 発売時期：2025年12月上旬カラー：ガラスホワイト(HR-GC360KW)、ガラスブラック(HR-GC360KB) 「HR-GC360KW/HR-GC360KB」は、インテリアに映