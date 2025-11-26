名古屋駅に1週間限定で ねんりん家がオープン！ 東京・銀座に本店を構えるバームクーヘン専門店『ねんりん家』。 真っ白なのれんでおなじみの名店が11月26日(水)から12月2日(火)の期間限定で、名古屋駅『PLUSTA Gift名古屋中央』に登場します。 東京お土産で大人気のあの味を、名古屋で気軽に買えるチャンスはかなり貴重。 冬限定商品から定番までバラエティ豊かに揃っているので、年末の手土産探しにもぴ