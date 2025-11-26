ハイセンスジャパンより、食材のまとめ買いや自炊をする方にも安心な257Lの大容量冷凍冷蔵庫「HR-D260KW」が登場します。2025年12月上旬より発売される、小柄な方でも背伸びをせずに最上段の奥まで手が届く、使いやすさを追求したモデルです。 ハイセンスジャパン「冷凍冷蔵庫 HR-D260KW」 発売時期：2025年12月上旬全定格内容積：257L外形寸法：高さ約142cm 「HR-D260KW」の最大の特徴は、容量257Lを確保し